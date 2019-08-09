2019-08-09T14:55:26+03:00
Общество

Минераловодцы вспомнили героев-железнодорожников

Мероприятие прошло у памятника Советскому солдату
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Памятная акция в Минводах.Памятная акция в Минводах.
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Сегодня, в 77-ю годовщину со дня оккупации Минеральных Вод немецко-фашистскими захватчиками, у памятника Советскому солдату собрались жители округа, представители военного комиссариата, администрации Минераловодского городского округа и Совета депутатов, ветеран Ставропольского края, председатель Совета ветеранов железнодорожников и волонтеры Молодежного центра.

Вспоминали жаркий август 42-го: жестокие налеты вражеской авиации, оккупацию, массовые расстрелы и ночь с 8 на 9 августа, когда три паровоза подъехали к стоящим без топлива и воды составам на минераловодском вокзале и, прицепив их, вереницей, строго соблюдая дистанцию, двинулись на Моздок, чтобы вывезти раненых.

Для того чтобы вывезти 32 эшелона с людьми, ценным оборудованием с предприятий города, воинскими частями, боеприпасами, продовольствием и другим имуществом, заблокированных между Минеральными Водами и Георгиевском, понадобился третий путь.

Под августовским солнцем 1942 года путейцы и солдаты работали все в одной связке, невзирая на должности и звания. Из изуродованных рельсов и шпал по засыпанным воронкам голыми руками людей был проложен спасительный третий путь. Среди этих героев было около 50 минераловодских работников депо, чьи имена удалось установить. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших минераловодцев и возложили цветы к памятнику Советскому солдату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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