2019-08-09T16:55:09+03:00
Общество

Сибиряка задержали за курение на борту самолета, летевшего в Дагестан

Ему вменяют административную ответственность
Антон ШАПОВАЛОВ
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Полицейские задержали в аэропорту Махачкала жителя Сургута, который во время перелета из Югры в Дагестан курил прямо в салоне. Против мужчины составили протокол об административном правонарушении, передает пресс-служба МВД по СКФО.

О курящем мужчине сообщили еще в небе. Как только самолет приземлился, пассажира уже ждали полицейские. По сообщению пресс-службы МВД, правонарушитель курил в туалете авиалайнера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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