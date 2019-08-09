Сибиряка задержали за курение на борту самолета, летевшего в Дагестан
Ему вменяют административную ответственность
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Полицейские задержали в аэропорту Махачкала жителя Сургута, который во время перелета из Югры в Дагестан курил прямо в салоне. Против мужчины составили протокол об административном правонарушении, передает пресс-служба МВД по СКФО.
О курящем мужчине сообщили еще в небе. Как только самолет приземлился, пассажира уже ждали полицейские. По сообщению пресс-службы МВД, правонарушитель курил в туалете авиалайнера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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