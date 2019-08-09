Сибиряка задержали за курение на борту самолета, летевшего в Дагестан

СЕГОДНЯ 16:55 2019-08-09T16:55:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали в аэропорту Махачкала жителя Сургута, который во время перелета из Югры в Дагестан курил прямо в салоне. Против мужчины составили протокол об административном правонарушении, передает пресс-служба МВД по СКФО.

О курящем мужчине сообщили еще в небе. Как только самолет приземлился, пассажира уже ждали полицейские. По сообщению пресс-службы МВД, правонарушитель курил в туалете авиалайнера.

ИСТОЧНИК KP.RU