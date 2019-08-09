Под градом и грозой 109 километров экстрим-марафона пробежал ставропольский нейрохирург

СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-09T17:07:26+03:00

Врачу в этом году исполнилось 55 лет

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Кисловодский нейрохирург пробежал экстремальный высокогорный трейл-марафон «ADIDAS x ALPINDUSTRIA ELBRUS RACE». В Приэльбрусье испытать себя съехалось 700 российских спортсменов и бегунов из других стран мира.

От поляны Азау до Верхнего Баксана 109 километров преодолел заведующий нейрохирургическим отделением кисловодской центральной городской больницы Михаил Ившин. Общий перепад высоты на маршруте превышает 5 тысяч метров!

Ившин рассказал, что преодолел ледник, бежал под градом и грозой, форсировал горную реку и шел по навигатору ночью сквозь туман. Михаил стал 19-ым, преодолев трудные километры за 22 часа. А ему между прочим стукнуло 55 лет!

ИСТОЧНИК KP.RU