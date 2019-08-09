Под градом и грозой 109 километров экстрим-марафона пробежал ставропольский нейрохирург
Кисловодский нейрохирург пробежал экстремальный высокогорный трейл-марафон «ADIDAS x ALPINDUSTRIA ELBRUS RACE». В Приэльбрусье испытать себя съехалось 700 российских спортсменов и бегунов из других стран мира.
От поляны Азау до Верхнего Баксана 109 километров преодолел заведующий нейрохирургическим отделением кисловодской центральной городской больницы Михаил Ившин. Общий перепад высоты на маршруте превышает 5 тысяч метров!
Ившин рассказал, что преодолел ледник, бежал под градом и грозой, форсировал горную реку и шел по навигатору ночью сквозь туман. Михаил стал 19-ым, преодолев трудные километры за 22 часа. А ему между прочим стукнуло 55 лет!
ИСТОЧНИК KP.RU