2019-08-09T17:07:26+03:00
Спорт

Под градом и грозой 109 километров экстрим-марафона пробежал ставропольский нейрохирург

Врачу в этом году исполнилось 55 лет
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кисловодский нейрохирург пробежал экстремальный высокогорный трейл-марафон «ADIDAS x ALPINDUSTRIA ELBRUS RACE». В Приэльбрусье испытать себя съехалось 700 российских спортсменов и бегунов из других стран мира.

От поляны Азау до Верхнего Баксана 109 километров преодолел заведующий нейрохирургическим отделением кисловодской центральной городской больницы Михаил Ившин. Общий перепад высоты на маршруте превышает 5 тысяч метров!

Ившин рассказал, что преодолел ледник, бежал под градом и грозой, форсировал горную реку и шел по навигатору ночью сквозь туман. Михаил стал 19-ым, преодолев трудные километры за 22 часа. А ему между прочим стукнуло 55 лет!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший глава Дагестана вызван свидетелем по делу экс-премьера Республики
В КБР на вертолете увезли травмированного туриста
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми
Путин приветствовал участников «Машука-2019»
Сибиряка задержали за курение на борту самолета, летевшего в Дагестан
На ставропольские поросячьи бега допустят только кандидатов в мастера спорта
Роспотребнадзор рассказал о качестве воды на Ставрополье
В одном из самых отдаленных сел Карачаево-Черкесии открылся новый детсад
57-летний дагестанец изнасиловал сельскую женщину в машине
Минераловодцы вспомнили героев-железнодорожников
"Если есть претензии, скажите это в Грозном": Кадыров обратился к дагестанцам по поводу имама Шамиля
На выходных в Ставропольском крае пройдут дожди
Члены приемной комиссии вуза Дагестана задержаны
268 млн рублей составляет общая сумма вкладов ставропольцев
Руководитель «Водоканала» в Ингушетии скрывал миллионы от налоговой
В Беслане парень приревновал девушку к интернету и попал под уголовное дело
На Ставрополье готовили некачественный спред
Старый завод в Ставрополе станет новым технопарком
Водитель на Ставрополье умер в перевернувшемся автомобиле
"Синтоловый качок" рассказал, чем нужно питаться, чтобы выросли "базуки"
Коллега изрезал работника управляющей компании в Ставрополе