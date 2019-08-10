Водитель «Газели» в Дагестане напал на врачей, ехавших на вызов к ребенку
В Махачкале водитель «Газели» избил врачей скорой помощи, которые ехали на вызов к ребенку. Об этом сообщает представитель республиканского Минздрава Залина Муртазалиева.
С ее слов, водитель «скорой» хотел уточнить адрес, по которому он едет, и для этого остановился. Тогда к ним сзади подъехала «Газель», водитель которой стал привлекать к себе внимание необоснованными оскорблениями. Врачи попытались успокоить взбесившегося мужчину, но неудачно. Он избил водителя «скорой» и уехал.
Несмотря на нападение, врачи все-таки приехали к ребенку. После этого пострадавшего водителя доставили в республиканскую клиническую больницу скорой помощи. На теле мужчины нашли множественные ушибы, а также диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Как отметила Муртазалиева, это третье нападение на сотрудников «скорой помощи» за месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU
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