Республики Северного Кавказа оказались самыми здоровыми

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-10T13:14:21+03:00

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Жители Кабардино-Балкарии и Чечни меньше других в России болеют. Об этом говорит статистика Минздрава за 2018 год.

Так, в республиках Северного Кавказа на сто тысяч человек приходится 95-96 тысяч заболеваний. Отметим, что у одного пациента может быть несколько недугов. Следом идет Курская область, в которой, тем не менее, заболеваний относительно северокавказских республик очень много – 116,5 тысяч на сто тысяч человек.

Хуже всего дела идут в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU