"Кто ты вообще? Боец или деньги зарабатываешь?": Нурмагомедов жестко отчитал спортсмена в спортзале

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-10T14:45:57+03:00

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поругал спортсмена прямо в спортивном зале. Со слов чемпиона UFC, этот парень пропустил больше половины тренировок. Видео опубликовали на YouTube-канале спортсмена.

- С января сколько занятий ты пропустил? Больше половины. А ты еще говоришь, что хочешь выступать [в профессиональной лиге]. Ты на половине тренировок не был. Как ты можешь такое говорить? - возмутился Нурмагомедов.

Позже выяснилось, что отчитываемому парню 22 года. Нурмагомедов заявил, что в этом возрасте уже провел 15 боев в смешанном стиле. Для этого он выезжал на турниры в другие регионы, в основном в те места, которые находятся за пределами Северного Кавказа. Вдобавок ко всему Нурмагомедов пытался постоянно участвовать в турнирах по вольной борьбе.

- Сколько тебе? 22? Уже надо выступать. Чем ты там занимаешься? Ты должен определиться, кто ты. Боец или там не знаю кто? Ты вообще деньги зарабатываешь? - задает вопросы Нурмагомедов.

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ИСТОЧНИК KP.RU