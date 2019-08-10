Нурмагомедов опередил Кадырова в рейтинге влиятельных мусульман России
Хабиб Нурмагомедов стал самым влиятельным мусульманином-кавказцем, расположившись на третьей строчке. Ему уступает даже глава Чечни Рамзан Кадыров, который стал пятым, уступив своему коллеге президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Рейтинг составило издание «Бизнес-онлайн».
Как уверяют авторы материала, Нурмагомедов стал «лицом российского ислама» после боя с Макгрегором.
- Персона, расположившаяся на третьем месте в топ-100 мусульман России, кому-то может показаться неожиданной, но эту строчку по полному праву занимает боец смешанного стиля из Дагестана Хабиб Нурмагомедов. Именно он сейчас лицо российского ислама в мире, - пишет издание.
Другой представитель Кавказа в рейтинге Рамзан Кадыров заслужил от журналистов звание «неофициального «полпреда России» на Ближнем Востоке».
- С точки зрения отстаивания ценностей традиционного ислама к нему ни у кого вопросов нет. Чего стоит хотя бы собранный им многотысячный митинг в центре Грозного против публикации во Франции карикатур на пророка Мухаммеда, - сказано в тексте.
Следующим уроженцем Северного Кавказа, который вошел в десятку, стал миллиардер Алишер Усманов. Он попал на шестой место рейтинга, а другой миллиардер и член Совета Федерации Сулейман Керимов – на восьмую строчку.
ИСТОЧНИК KP.RU