После избиения водителя "скорой" будет назначена экспертиза

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-10T17:00:26+03:00

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После сообщения о том, что в пригороде Махачкалы избили водителя скорой помощи, который ехал на вызов, сотрудники МВД по Дагестану назначили экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в пятницу водителя скорой, который доставлял врачей на вызов к больному ребенку, избил мужчина, управлявший "Газелью". Тому не понравилось, что тот закрыл ему проезд, когда остановился, чтобы спросить дорогу. В итоге у водителя "скорой" диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

- Преступник задержан. Назначена доследственная экспертиза для выяснения степени нанесения вреда здоровью. Собран материал для возбуждения уголовного дела, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU