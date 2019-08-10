2019-08-10T18:45:15+03:00
Происшествия

В Ставрополе водитель наехал на велосипедистку

Девушка в реанимации
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь с 9 на 10 августа водитель машины сбил молодую девушку на велосипеде. Видео наезда появилось в сети.

На кадрах хорошо видно, что автомобиль начинает двигаться на зеленый свет на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и 45-й Параллели. Пытаясь успеть проехать, на дорогу выскочила девушка. На это водитель не среагировал и наехал на велосипедистку.

Девушку увезла машина скорой помощи. Ее велосипед разорвало пополам, а у автомобиля пострадали крыша и лобовое стекло, об которые ударилась пострадавшая.

Сотрудники ГАИ разбираются в деле и устанавливают все детали происшествия.

Водитель сбил велосипедистку на большой скорости в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Пламя гонится за людьми": появилось видео, как взорвалась газовая заправка в Ингушетии
Пять человек пострадало и один погиб в серьезном ДТП в Дагестане
После избиения водителя "скорой" будет назначена экспертиза
Пострадавших в пожаре на ингушской заправке спас больной омоновец
Нурмагомедов опередил Кадырова в рейтинге влиятельных мусульман России
"Кто ты вообще? Боец или деньги зарабатываешь?": Нурмагомедов жестко отчитал спортсмена в спортзале
Республики Северного Кавказа оказались самыми здоровыми
Глушаков лично раздал жителям Чечни билеты на матч "Ахмата" со "Спартаком"
Видео: военный вертолет прошел на бреющем, напугав водителей в Дагестане
Водитель «Газели» в Дагестане напал на врачей, ехавших на вызов к ребенку
Бывший глава Дагестана вызван свидетелем по делу экс-премьера Республики
В КБР на вертолете увезли травмированного туриста