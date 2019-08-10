В Ставрополе водитель наехал на велосипедистку
В ночь с 9 на 10 августа водитель машины сбил молодую девушку на велосипеде. Видео наезда появилось в сети.
На кадрах хорошо видно, что автомобиль начинает двигаться на зеленый свет на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и 45-й Параллели. Пытаясь успеть проехать, на дорогу выскочила девушка. На это водитель не среагировал и наехал на велосипедистку.
Девушку увезла машина скорой помощи. Ее велосипед разорвало пополам, а у автомобиля пострадали крыша и лобовое стекло, об которые ударилась пострадавшая.
Сотрудники ГАИ разбираются в деле и устанавливают все детали происшествия.
Водитель сбил велосипедистку на большой скорости в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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