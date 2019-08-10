2019-08-10T19:18:59+03:00
Происшествия

"Пламя гонится за людьми": появилось видео, как взорвалась газовая заправка в Ингушетии

Очевидцы стали жертвами аварии
Антон ШАПОВАЛОВ
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Появилось видео, как взорвалась газовая заправка в ИнгушетииПоявилось видео, как взорвалась газовая заправка в ИнгушетииФото: СОЦСЕТИ
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В социальных сетях появилось видео того, как в Ингушетии взорвалась газовая заправка. На кадрах видно, как пламя, распространяясь по территории, в прямом смысле гонится за людьми. Видео сопровождается женскими криками и редкими воплями мужчин.

Напомним, в субботу появилась информация о том, что в Ингушетии взорвалась газовая заправка. В аварии пострадали шесть человек. В результате происшествия сгорела сама заправка и соседняя шиномонтажная мастерская.

Возможной причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности. МВД по Ингушетии ведет проверку всех обстоятельств беды.

"Пламя за нами": как огонь преследовал людей во время взрыва газовой заправки в Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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