Видео: в КБР альпиниста эвакуировали на вертолете с высоты 4 км
Молодой человек сломал ногу
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В Черекском районе Кабардино-Балкарии в ущелье Безенги альпинист из Москвы сломал ногу. Спуститься самостоятельно с высоты 3600 метров он не смог, но и спасатели подняться к пострадавшему сразу не сумели. Из-за плохих погодных условий ждать помощи покорителю гор пришлось 15 часов.
Когда в горах установилась нормальная погода, спасатели поднялись в воздух на вертолете МИ-8 и сумели приземлиться рядом с пострадавшим. Его на носилках затащили в вертолет и отвезли в сельское поселение Шалушка, где передали врачам "Скорой".
Эвакуация альпиниста из ущелья в Кабардино-Балкарии.
ИСТОЧНИК KP.RU