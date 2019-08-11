Видео: в КБР альпиниста эвакуировали на вертолете с высоты 4 км

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-11T15:50:41+03:00

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В Черекском районе Кабардино-Балкарии в ущелье Безенги альпинист из Москвы сломал ногу. Спуститься самостоятельно с высоты 3600 метров он не смог, но и спасатели подняться к пострадавшему сразу не сумели. Из-за плохих погодных условий ждать помощи покорителю гор пришлось 15 часов.

Когда в горах установилась нормальная погода, спасатели поднялись в воздух на вертолете МИ-8 и сумели приземлиться рядом с пострадавшим. Его на носилках затащили в вертолет и отвезли в сельское поселение Шалушка, где передали врачам "Скорой".

Эвакуация альпиниста из ущелья в Кабардино-Балкарии.

ИСТОЧНИК KP.RU