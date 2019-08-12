Директор компании в Ставрополе пошел под суд за налоговый долг в 20 млн

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-12T09:48:46+03:00

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20 миллионов рублей задолжал налоговой директор ООО «Эверест», за что был осужден. Данил Бондаренко с января 2011 года по декабрь 2013 года задолжал бюджету РФ крупную сумму, включая в налоговые декларации ложные сведения. При расследовании уголовного дела суд арестовал имущество Бонадренко, чтобы за счет него выплатить долг. Мужчине назначено 3 года условно, а неуплаченные налоги взысканы в полном объеме, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU