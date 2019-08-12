После тайной встречи на парковке петербургский застройщик отобрал у дагестанца сумку с 12 млн

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-12T09:59:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МВД поймали мужчину, который украл у уроженца Дагестана сумку с наличными. За эти деньги потерпевший должен был купить квартиру у этого же человека, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 30-летний уроженец Дагестана встретился с 29-летним петербуржцем в Выборгском районе на парковке. Задержанный якобы представлял права строительной фирмы, у который должен был купить квартиру потерпевший. Мужчины разговаривали на парковке именно об этом.

Вместе с дагестанцем была сумку с 12 миллионами рублей наличными. Петербуржец убедил его открыть сумку и показать деньги. На этим их диалог закончился: представитель застройщика просто забрал у дагестанца деньги и уехал.

После того, как его задержали, выяснилось, что мужчину уже судили за разбой. В 2012 году его отпустили по УДО. Сейчас ему назначили арест.

ИСТОЧНИК KP.RU