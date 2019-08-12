Видео: против полицейских, приехавших разнимать драку, ополчилась вся свадьба в Дагестане

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-12T10:36:41+03:00

МВД по республике пришлось объяснять, в чем дело

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Администраторы дагестанских групп в соцсетях начали размещать у себя видео, на котором полицейские «жестко закидывают» участников свадьбы. Пресс-службе МВД по Дагестану пришлось объяснять, что действия полицейских были правомерными.

Как уверяют в ведомстве, дежурному позвонила пожилая женщина, которая пожаловалась на драку около ресторана в Махачкале, где проходила свадьба. Наряд выехал, чтобы успокоить дебоширов.

- Как выяснилось, несколько молодых мужчин вышли со свадебного застолья выяснить отношения. К моменту приезда полицейских, драка была в самом разгаре. Правоохранители стали разнимать дерущихся, но те оказали сопротивление, - сказано в сообщении.

Сотрудников полиции начали оскорблять и сами дерущиеся, и прохожие, и участники свадьбы. В итоге задержаны три человека: 30-летний горожанин, 27-летний житель Гунибского района и 23-летний житель Чародинского района. Их доставили в Кировский отдел полиции. Им инкриминируют 318 статью УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Драка между полицейскими и гостями свадьбы в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU