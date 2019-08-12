9-летний мальчик на Ставрополье утонул в колодце
Он поехал встречать коров с пастбища, но животные вернулись домой сами
Фото: пресс-служба СУ СКР по СК
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Следователи в Апагнасенковском районе выясняют, как погиб 9-летний мальчик. 9 августа ребенок на велосипеде отправился на окраину села Малая Джалга, чтобы встретить коров с пастбища. Коровы домой вернулись, а мальчик — нет. Родители обратились в правоохранительные органы.
К сожалению, велосипед был обнаружен возле колодца на территории заброшенного дома. Спасатели откачали воду, на дне было тело мальчика. Процессуальное решение будет принято после проверок, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU