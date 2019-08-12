Лучшего барабанщика выбрали в Ессентуках
Первый день барабанного шоу прошел в стенах Дома культуры. Лучшие драммеры провели мастер-классы для молодежи.
На гала-концерте на Театральной площади в баттлах сошлось 47 участников из 20 городов России. Самые юные барабанщики Артем Горбунков из Новочеркасска, Степан Кияшкин из северной столицы и Матвей Гончаров из Иркутска своим мастерством доказали, что чувство ритма и музыкальный талант не зависят от возраста.
Выступления барабанщиков в Ессентуках были разделены на два основных блока: выступление «сольников» и «дуэлянтов». Последние одновременно проигрывали произведения в формате турнира. Блоки чередовались между собой, а в финале сразились 2 финалиста.
Победителем стал Эльдар Кудаев, почетное второе место занял - Никита Карасёв, обладательницей специального звания «Мисс-драмфест» стала Ольга Волкова, а за лучшее сольное исполнение был отмечен Матвей Гончаров.
Специальным гостем юбилейного фестиваля стал легендарный барабанщик Майкл Шак, исполнивший свои лучшие композиции для участников и зрителей ессентукского фестиваля «Драмфест».
ИСТОЧНИК KP.RU
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