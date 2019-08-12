Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-12T15:43:18+03:00

От 9,9% до 18,9% годовых в рублях – по программе рефинансирования; от 10,9% до 19,9% годовых в рублях – по кредиту наличными на любые цели

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Ставка устанавливается в зависимости от наличия страхования жизни и здоровья, одобренного/предодобренного предложения и уровня риска заемщика

Кредит наличными предоставляется гражданам РФ в возрасте от 23 до 70 лет, при наличии постоянной регистрации. Максимальная сумма составляет 3 млн рублей, срок – до 84 месяцев.

Рассмотрение заявки по рефинансированию всего по двум документам. Количество кредитов не ограничено. Это не только снижение размера ежемесячного платежа, но дополнительные средства для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита – 2 млн рублей, срок – до 84 месяцев.

Подробности акции в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8 800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15.

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ИСТОЧНИК KP.RU