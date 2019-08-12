Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
Ставка устанавливается в зависимости от наличия страхования жизни и здоровья, одобренного/предодобренного предложения и уровня риска заемщика
Кредит наличными предоставляется гражданам РФ в возрасте от 23 до 70 лет, при наличии постоянной регистрации. Максимальная сумма составляет 3 млн рублей, срок – до 84 месяцев.
Рассмотрение заявки по рефинансированию всего по двум документам. Количество кредитов не ограничено. Это не только снижение размера ежемесячного платежа, но дополнительные средства для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита – 2 млн рублей, срок – до 84 месяцев.
Подробности акции в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8 800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15.
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ИСТОЧНИК KP.RU