2019-08-12T15:37:07+03:00
Происшествия

Владелец взорвавшейся заправки в Ингушетии продавал пропан незаконно

Из-за пожара пострадали шесть человек
Антон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ингушетии одобрила обвинения жителя Карабулака, заправка которого взорвалась в субботу. По версии следствия, мужчина нелегально продавал пропан, сообщают в ведомстве.

- Установлено, что 50-летний мужчина, не имея специального разрешения, осуществлял деятельность по реализации сжиженного углеводородного газа (пропан) на автомобильной газозаправочной станции в городе Карабулак. В июле текущего года за вознаграждение в 500 рублей он с использованием самодельной струбцины, не проверив на герметичность, заправил пропаном не прошедший освидетельствование бытовой 50-литровый газовый баллон, - сказано в сообщении.

Согласно заключению экспертов, так использовать баллон с пропаном, как это делали на автозаправке, нельзя. Его привлекли к уголовной ответственности по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, в субботу произошел взрыв на автозаправке в Ингушетии. В пожаре пострадало шесть человек, погибших нет. Позже стало известно, что раненных тушил от огня сотрудник полиции, который готовился к операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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