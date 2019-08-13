2019-08-13T09:17:39+03:00
Происшествия

Утечку газа в Ставрополе устраняли всю ночь

Газопровод на улице Советской «дал течь» в двух местах
Полина ШАПОШНИКОВА
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На улице Советской в Ставрополе стало известно об утечке газа. Об этом сообщил в в Instagram глава города Андрей Джатдоев. Специалисты сразу же приступили к работам, исключив угрозу взрыва. Поэтому вечером у автомобилистов возникли проблемы с передвижением по улицам Булкина и Советской.

К настоящему моменту авария устранена. Специалисты «Ставропольгоргаза» работали всю ночь. Утечка происходила в двух местах газопровода. Сейчас дорожники восстанавливают асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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