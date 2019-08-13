Видео: мужчина в Ставрополе полез из горящей квартиры через окно

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-13T09:56:59+03:00

В полиции выясняют, виновен ли он в пожаре

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В Ставрополе очевидцы засняли отчаянного мужчину, который вылезал из дымящейся квартиры через окно третьего этажа.

Видео, от которого потеют ладони, было снято во дворе дома на улице 50 лет ВЛКСМ. Мужчина пытался дотянуться от балкона до окна, но люди снизу то и дело кричали ему: «Не надо! Не надо! Держись! Назад!» Мужчина продолжает, едва держась, стоять на перилах балкона, слышится вой сирен «скорой». На втором ролике видно, как «Человека-паука» спасают, приставив к окну лестницу.

Мужчину, готового разбиться, спасают в Ставрополе.

В полиции города сообщили, что по заявлению женщины о том, что из окна дома валит дым, на место выехали правоохранители и спасатели. Мужчина был задержан и доставлен в участок. Выясняется, мог ли хозяин квартиры быть причастным к пожару.

Не для слабонернвых: из горящей квартиры мужчина вылезает через окно.

ИСТОЧНИК KP.RU