На Северном Кавказе меньше всего болеют гепатитом
Республики Северного Кавказа оказались в числе регионов с наименьшим числом случаев заболевания гепатитом. Об этом сообщает Минздрав.
Меньше всего на Северном Кавказе страдают от гепатита жители Чечни: там на сто тысяч человек приходится 171,5 случая заражения. Дальше идут Дагестан (174,4) и Ингушетия (180,9).
Отметим, что это одни из самых низких показателей по России. Лучше ситуация в стране только в Липецкой области (50,6) и Калмыкии (147,4). Самая же неблагоприятная обстановка на Чукотке: там на сто тысяч человек приходится 3546,2 случая заболевания гепатитом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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