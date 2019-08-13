СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-13T09:54:00+03:00

На Северном Кавказе меньше всего болеют гепатитом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Республики Северного Кавказа оказались в числе регионов с наименьшим числом случаев заболевания гепатитом. Об этом сообщает Минздрав.

Меньше всего на Северном Кавказе страдают от гепатита жители Чечни: там на сто тысяч человек приходится 171,5 случая заражения. Дальше идут Дагестан (174,4) и Ингушетия (180,9).

Отметим, что это одни из самых низких показателей по России. Лучше ситуация в стране только в Липецкой области (50,6) и Калмыкии (147,4). Самая же неблагоприятная обстановка на Чукотке: там на сто тысяч человек приходится 3546,2 случая заболевания гепатитом.

ИСТОЧНИК KP.RU