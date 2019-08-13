Мужчина на Ставрополье украл Интернет с 4 улиц

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-13T11:15:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Три кабеля связи и один оптоволоконный кабель в Георгиевском округе похитил 54-летний мужчина. По его вине жители четырех улиц станицы Незлобной остались без связи и Интернета. Злоумышленник проделал свои темные делишки ночью с помощью деревянной палки. Он стянул кабели общей длиной больше 140 метров и был таков. Больше 50 жителей станицы , местная библиотека и филиал коммерческого банка ощутили всю первобытность доинтернетного времени.

Кабели удалось изъять у вора до того, как он их продал. Возбуждено уголовное дело, сообщили в отделе МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU