Врачи Ставропольской психиатрической больницы борются с болезнью Паркинсона

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-13T10:27:41+03:00

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Обучение было организовано по инициативе Центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева, при поддержке Минздрава России. Лекцию читает кандидат медицинских наук, врач-невролог, врач-психотерапевт, сотрудник отделения реабилитации психоневрологических больниц НМИЦ ПК им. В. М. Бехтерева - Наталья Юрьевна Сафонова.

Мероприятие проходило через телемедицинскую систему Минздрава России в интерактивном режиме, по завершении лекции участники задавали вопросы и дискутировали между собой. Слушатели лекции отметили большую актуальность темы, ведь согласно данным ВОЗ, болезнь Паркинсона распространена во всем мире, частота заболевания колеблется от 60 до 140 заболевших на 100 тысяч человек.

Напомним, Ставропольская психиатрическая больница начала использовать телемедицинские технологии в 2018 году, в сегменте «врач-врач». Специалисты больницы регулярно консультируются при помощи телемедицины с врачами Центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева (г. Санкт-Петербург) и Центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского (г. Москва)

Важно!

Согласно ВОЗ, здоровый образ жизни снижает риск возникновения серьезного заболевания и преждевременной смерти, а также улучшает качество вашей жизни.

Наиболее значимы такие аспекты ЗОЖ, как отказ от табака и алкоголя, физическая активность и здоровое питание. Своевременное выявление болезни на самых ранних стадиях позволяет приостановить или существенно замедлить ее дальнейшее прогрессирующее течение.

Если вы заметили признаки расстройства у себя или своих близких, призываем вас своевременно обратиться за помощью специалиста!

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ИСТОЧНИК KP.RU