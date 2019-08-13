Председателя кооператива в Дагестане заподозрили в подлоге документов

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-13T10:38:38+03:00

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Председателя сельскохозяйственного производственного кооператива из Ахтынского района уличили в мошенничестве и создании поддельных документов. Его обвиняют в хищении из бюджета 700 тысяч рублей, передает пресс-служба Прокуратуры Дагестана.

Выяснилось, что в 2018 году мужчина подделал документы, которые позволяли ему получить субсидии из федерального бюджета. Деньги он должен был потрать на закладку и уход за многолетними насаждениями.

Затем подозреваемый отправил в Минсельхоз республики заявление на получение субсидий и прилагаемые акты о стоимости работ. В итоге ведомство предоставило 700 тысяч рублей, которые председатель кооператива присвоил себе.

ИСТОЧНИК KP.RU