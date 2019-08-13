2019-08-13T11:33:57+03:00
Происшествия

Следователь на Ставрополье проходит подозреваемым по уголовному делу

Он вымогал 800 тысяч рублей у обвиняемого
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Предгорном районе следователь подозревается в попытке мошенничества. Он предложил обвиняемому по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков за 800 тысяч рублей решить вопрос с условным сроком наказания.

Мать обвиняемого передала требуемую сумму в рамках ОРМ. Оперативники задержали следователя с поличным. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К дисциплинарной ответственности привлечен его непосредственный руководитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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