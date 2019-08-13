Следователь на Ставрополье проходит подозреваемым по уголовному делу
В Предгорном районе следователь подозревается в попытке мошенничества. Он предложил обвиняемому по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков за 800 тысяч рублей решить вопрос с условным сроком наказания.
Мать обвиняемого передала требуемую сумму в рамках ОРМ. Оперативники задержали следователя с поличным. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К дисциплинарной ответственности привлечен его непосредственный руководитель.
ИСТОЧНИК KP.RU