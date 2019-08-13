Несостоявшаяся квартирантка обворовала хозяйку жилья на Ставрополье

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-13T11:58:07+03:00

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57-летняя женщина в Александровском районе заявила о краже денег. Полицейские установили причастность 29-летней жительницы села Калиновского к преступлению. Накануне девушка изъявила желание арендовать жилье у потерпевшей. При осмотре дома, девушка вытащила кошелек из сумки хозяйки.

А женщине она сообщила, что еще поищет варианты. В отделе несостоявшаяся постоялица призналась в содеянном, при ней оказались и деньги. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU