Несостоявшаяся квартирантка обворовала хозяйку жилья на Ставрополье
Девушка умыкнула кошеле из сумки с 40 тыс рублей
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57-летняя женщина в Александровском районе заявила о краже денег. Полицейские установили причастность 29-летней жительницы села Калиновского к преступлению. Накануне девушка изъявила желание арендовать жилье у потерпевшей. При осмотре дома, девушка вытащила кошелек из сумки хозяйки.
А женщине она сообщила, что еще поищет варианты. В отделе несостоявшаяся постоялица призналась в содеянном, при ней оказались и деньги. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU