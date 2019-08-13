2019-08-13T12:13:27+03:00
Происшествия

400 часов вместо года в армии предпочел парень из Железноводска

Он прятался от армии и от судебных приставов
Полина ШАПОШНИКОВА
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400 часов обязательных работ назначили жителю Железноводска за уклонение от службы. Он не пришел в военкомат по повестке. А уголовный штраф 30 тысяч рублей не оплатил, сменил место жительства и номер телефона. Через месяц беглеца нашли, но и тогда долг он платить не спешил. Поэтому штраф суд заменил на 400 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе УФССП по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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