Хозяйка обклеенной стикерами машины в Ставрополе благодарит любимого
А ставропольцы заподозрили попытку добиться внимания в Интернете
Фото: 26stav
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В Ставрополе входит в традицию радовать любимых, облепляя их машины цветными стикерами. Такой сюрприз устроили ставропольчанке, припарковавшей Daewoo Matiz во дворе одного из домов на улице Тухачевского. Девушка отреагировала благосклонно: «Спасибо, любимый, очень необычное и самое классное утро».
Фотографию иномарки владелица выставила в соцсети. Комментаторы предположили,что хозяйка машины сама облепила транспорт ради хайпа, пишет «Победа 26».
«Чего не сделаешь ради просмотров и лайков. А лобовое оставили чистым, чтобы езда оставалась комфортной. Похоже на «самострел».
ИСТОЧНИК KP.RU