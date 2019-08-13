Хозяйка обклеенной стикерами машины в Ставрополе благодарит любимого

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-13T12:16:41+03:00

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В Ставрополе входит в традицию радовать любимых, облепляя их машины цветными стикерами. Такой сюрприз устроили ставропольчанке, припарковавшей Daewoo Matiz во дворе одного из домов на улице Тухачевского. Девушка отреагировала благосклонно: «Спасибо, любимый, очень необычное и самое классное утро».

Фотографию иномарки владелица выставила в соцсети. Комментаторы предположили,что хозяйка машины сама облепила транспорт ради хайпа, пишет «Победа 26».

«Чего не сделаешь ради просмотров и лайков. А лобовое оставили чистым, чтобы езда оставалась комфортной. Похоже на «самострел».

ИСТОЧНИК KP.RU