Завершается прием заявок на конкурс городских цветников в Ставрополе
Победителем можно стать в одной из трех номинаций
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В Ставрополе заканчивается прием заявок на участие в ежегодном фестивале городских цветников. 19 августа станет последним днем, когда можно заставить судей трепетать от восторга, продемонстрировав свою работу в одной из трех номинаций:
«Парадный вход»; «Лучшая вертикальная композиция»; «Клумба моего дворика». Скачать заявку можно по ссылке: https://yadi.sk/i/O12wXsH4RI6LoQ.
ИСТОЧНИК KP.RU