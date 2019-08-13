2019-08-13T12:33:16+03:00
Общество

Завершается прием заявок на конкурс городских цветников в Ставрополе

Победителем можно стать в одной из трех номинаций
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе заканчивается прием заявок на участие в ежегодном фестивале городских цветников. 19 августа станет последним днем, когда можно заставить судей трепетать от восторга, продемонстрировав свою работу в одной из трех номинаций:

«Парадный вход»; «Лучшая вертикальная композиция»; «Клумба моего дворика». Скачать заявку можно по ссылке: https://yadi.sk/i/O12wXsH4RI6LoQ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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