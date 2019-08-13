Ставрополец взломал чужой дом и пьяным лег спать

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-13T12:55:50+03:00

Мужчина не смог стать настоящим вором, не потому что он Женя Лукашин, а потому что был сильно пьян

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В Шпаковском районе задержан мужчина, попытавшийся украсть из дома чужие вещи и деньги. В середине октября 2018 года он сломал навесной замок, проник в дом, но не смог завершить преступление из-за неважного самочувствия, вызванного действием алкоголя. Неоднократно судимый 49-летний мужчина не нашел то, что искал, утомился и лег спать. Когда проснулся, то спохватился и быстро ушел.

Мужчина задержан, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям на Ставрополье. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU