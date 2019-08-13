2019-08-13T16:13:46+03:00
Общество

"Не хватает такого среди нас, русских": блогер-турист взялся защищать Кавказ, несмотря на угрозы

К такой позиции молодой человек пришел после отдыха в Ингушетии
Антон ШАПОВАЛОВ
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Блогер-турист взялся защищать Кавказ, несмотря на угрозыБлогер-турист взялся защищать Кавказ, несмотря на угрозыФото: СОЦСЕТИ
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Тревел-блогер под псевдонимом "Артем Плато" решил, что он должен рассказать правду о Кавказе. Такая идея у молодого человека появилась после путешествия в Ингушетию. Пост молодой человек опубликовал на своем аккаунте в Instagram.

- Многие спрашивают: «Зачем тебе правда? Зачем рассказывать о Кавказе?» Отвечаю: «Потому что у многих людей много стереотипов о Кавказе, которые я попытаюсь разрушить», - заявил парень.

Блогер, который, судя по описанию на его аккаунте, посетил 28 стран мира, отметил, что такого гостеприимства он нигде не встречал.

- Столько внимания я не получал за всю свою жизнь! Я в большом удивлении, какая сплоченная нация - ингуши!

О своем намерении посетить Северный Кавказ Артем рассказал не так давно. Решение поехать он мотивировал давним конфликтом, который возник у молодого человека с осетинами.

- Я уже пообщался с ингушами и осетинами. Несмотря на все угрозы, я все равно туда поеду.

Путешествие Артема Плато проходит без происшествий. Он успел съездить в Ингушетию, Чечню и Северную Осетию. Парня приглашают на теле- и радиоэфиры как опытного туриста. Свой пост, в котором он берет на себя миссию "разрушать стереотипы о Кавказе", блогер подытожил:

- Мне не хватает такого отношения среди нас, русских по национальности. Всё чаще и чаще многие думают только о себе!

ИСТОЧНИК KP.RU

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