Экс-зампред правительства Ставрополья задержан в Испании

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-13T16:40:10+03:00

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Подозреваемый в мошенничестве бывший зампред правительства и министр экономики Ставропольского края Андрея Мурга скрывался в Испании. У его экс-жены в солнечной стране есть особняк. Чиновник был задержан, решается вопрос о его отсылке на родину, пишет Newstracker со ссылкой на источник в следкоме. На Ставрополье подозреваемого ждет двухмесячный арест.

Напомним, уголовное дело о присвоении 3,5 млн рублей было заведено в январе. Следствие полагает, что бывший запмпред оставил миллионы, предназначавшиеся на создание сайта для предпринимателей, себе. Через месяц Мурга скрылся от органов, в июне его объявили в международный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU