Путин назначил нового председателя краевого суда на Ставрополье

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-13T16:33:42+03:00

Он пришел на должность из Московского областного суда

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Константин Боков стал новым председателем Ставропольского краевого суда. Указ о назначении на должность подписал президент страны Владимир Путин.

58-летний Боков ранее был заместителем председателя Московского областного суда. За его плечами служба в Вооруженных Силах РФ. После окончания Рижского высшего военного политического училища, он поступил в Ставропольский государственный педагогический институт. Следом в его копилке высших образований стала Московская государственная юридическая академия. Имеет награды: «За отличие в воинской службе» I степени, «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За безупречную службу».

ИСТОЧНИК KP.RU