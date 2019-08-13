Губернатор обсудил медицину Ставрополья с министром здравоохранения

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-13T16:19:47+03:00

Ни одна больница не должна быть закрыта в крае

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Губернатор края Владимир Владимиров встретился с министром здравоохранения края Виктором Мажаровым. Темой встречи стало повышение доступности, качества, современности медицины Ставрополья. Глава региона заявил, что не собирается допускать закрытия ни одного медучреждения в крае.

Сейчас на Ставрополье активно работает программа по ремонту больниц и поликлиник. Профессиональные кадры «куют» в государственном медуниверситете в рамках целевого набора. Действует проект «За здоровье» с выездом врачей в отдаленные поселки.

ИСТОЧНИК KP.RU