Девятилетний мальчик попал под камнепад в Кабардино-Балкарии

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-13T16:36:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Девятилетний мальчик пострадал во время камнепада в Кабардино-Балкарии. Спасателям удалось спасти ребенка, оказав ему первую помощь и в нужный час передав его медикам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

- Во вторник поступила информация, что в Эльбрусском районе на водопаде "Терскол" на высоте 2800 метров ребенок попал под камнепад. Пострадавшего – жителя Нальчика 2010 года рождения эвакуировали и передали с травмами средней степени тяжести сотрудникам скорой медицинской помощи, - сказано в сообщении ведомства.

Помогать мальчику приехала группа из четырех сотрудников МЧС. Сейчас с ним работают врачи.

За вторник это уже четвертая чрезвычайная ситуация в Эльбрусском районе. До этого два альпиниста сорвались в разных местах, еще у одного скалолаза отек легких. Пострадавших удалось эвакуировать на вертолете и вовремя передать медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU