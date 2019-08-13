Мягкий приговор ставропольскому экс-инспектору не устроил прокуратуру

СЕГОДНЯ 16:44 2019-08-13T16:45:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшего инспектора ГИБДД в Ставрополе признали виновным в получении взятки. 38 тысяч рублей помогли правоохранителю закрыть глаза на административное правонарушение. Промышленный суд Ставрополя приговорил инспектора группы по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД к штрафу в размере 700 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в госораганх на 2 года. Прокуратура обжаловала приговор в связи с чрезмерной мягкостью.

ИСТОЧНИК KP.RU