Умерли в один день: в Северной Осетии ищут убийцу пожилых супругов
Их изрезанные тела найдены на даче
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На дачах Владикавказа обнаружены тела 68-летнего мужчины и 63-летней женщины. Пожилые супруги умерли насильственной смертью. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело о двойном убийстве.
10 августа неизвестный нанес мужу и жене множество колотых ран и скрылся. Ранения были несовместимы с жизнью. Преступника ищут, расследование продолжается, сообщили в СУ СКР по Северной Осетии.
ИСТОЧНИК KP.RU