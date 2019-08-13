Умерли в один день: в Северной Осетии ищут убийцу пожилых супругов

СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-13T17:13:24+03:00

Их изрезанные тела найдены на даче

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На дачах Владикавказа обнаружены тела 68-летнего мужчины и 63-летней женщины. Пожилые супруги умерли насильственной смертью. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело о двойном убийстве.

10 августа неизвестный нанес мужу и жене множество колотых ран и скрылся. Ранения были несовместимы с жизнью. Преступника ищут, расследование продолжается, сообщили в СУ СКР по Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU