Лучшие учителя страны приедут в Железноводске

СЕГОДНЯ 17:33 2019-08-13T17:42:55+03:00

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На конференцию «PROдвижение в смыслы современного образования» в Железноводске приедут 500 учителей со всей России. С 20 по 21 августа педагоги будут вести мастер-классы. В том числе опытом поделится директор международного детского центра «Артек» Сергей Кочережко.

Но не образованием едины, на форуме участников развлекут большим концертом, чтобы у гостей осталось приятное впечатление от посещения курортного городка.

ИСТОЧНИК KP.RU