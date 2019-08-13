Лучшие учителя страны приедут в Железноводске
Выступит директор «Артека»
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На конференцию «PROдвижение в смыслы современного образования» в Железноводске приедут 500 учителей со всей России. С 20 по 21 августа педагоги будут вести мастер-классы. В том числе опытом поделится директор международного детского центра «Артек» Сергей Кочережко.
Но не образованием едины, на форуме участников развлекут большим концертом, чтобы у гостей осталось приятное впечатление от посещения курортного городка.
ИСТОЧНИК KP.RU