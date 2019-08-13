Пассажира из Дагестана приговорили к 17 годам за жестокое убийство пожилого таксиста

СЕГОДНЯ 18:04 2019-08-13T18:04:39+03:00

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Астраханский областной суд приговорил к 17 годам строгого режима жителя Дагестана, который жестоко убил 78-летнего таксиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

- Приговором Астраханского областного суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, - сказано в сообщении ведомства.

Как уверяет следствие, уроженец Дагестана воспользовался услугами астраханского 78-летнего таксиста. Тот должен был довести его до поселка Комсомольский в Калмыкии, а оттуда дагестанец уехал бы на рейсовом автобусе до Хасавюрта. Однако мужчина внезапно бросился на водителя с ножом и, нанеся ему множество колотых ран, выкинул труп в камыши около села Алгаза. Машину злоумышленник забрал себе.

ИСТОЧНИК KP.RU