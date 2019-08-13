2019-08-13T18:48:57+03:00
Происшествия

Из кабинета замминистра образования Дагестана силовики изъяли документы

Он проходит по делу о мошенничестве бывшего директора лицея как свидетель
Полина ШАПОШНИКОВА
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Полицейские Дагестана изъяли документы из кабинета статс-секретаря - заместителя министра образования и науки Дагестана Тагира Кудаева.

Выемка связана с уголовным делом о мошенничестве , возбужденного против экс-директора лицея-интерната «Центр одаренных детей» Тифика Идрисова. Его подозревают в махинациях при капремонте здания лицея в 2015 году. А заместитель главы минобразования Республики проходит по делу как свидетель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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