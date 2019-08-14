2019-08-14T09:21:00+03:00
Общество

Ингушетия стала лидером в стране по росту свадеб в 2019 году

В целом россияне стали осторожнее с браками и разводами
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ингушетия стала лидером по росту числа свадеб в первые полгода 2019 года. Росстат огласил статистику разводов и свадеб в этом году за январь-июнь. Всего в России создано 333,1 тыс ячеек общества, разрушено — 231 тыс. Заключать браки стали на 12,6% меньше, чем в прошлом году, а разводиться на 21,8%. На этом фоне необычно выглядит прирост желающих сказать друг другу заветное "да" в Ингушетии.

Всего в СКФО сотрудники ЗАГСов отправили в долго и счастливо 18558 пар, а прервали это состояние у 21061 супругов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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