2019-08-14T09:31:12+03:00
Происшествия

4 человека травмированы в ДТП с двумя иномарками в Минводах

Среди них был 17-летний подросток
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Минводах вечером 13 августа в столкновении двух автомобилей пострадали 4 человека. Водитель «Равон R2» поворачивал налево, не пропустил автомобиль «Ауди А6» и столкнулся с ним. Травмы получили водитель и 2 пассажира «Равон» и 17-летний пассажир «Ауди».

«Равон R2» вела 41-летняя женщина, имеющая репутацию осторожного водителя. Устанавливается степень вины участников аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный водитель на Ставрополье сбил велосипедистку
Грузовик с неисправным тахографов перевернулся в Буденновске
Ингушетия стала лидером в стране по росту свадеб в 2019 году
Из кабинета замминистра образования Дагестана силовики изъяли документы
Пассажира из Дагестана приговорили к 17 годам за жестокое убийство пожилого таксиста
В Ставрополе горят поля
Лучшие учителя страны приедут в Железноводске
Старик из Ингушетии вязал из конопли веники
Умерли в один день: в Северной Осетии ищут убийцу пожилых супругов
Блогерша из Северной Осетии докажет, что на Кавказе не страшно
Мягкий приговор ставропольскому экс-инспектору не устроил прокуратуру
Девятилетний мальчик попал под камнепад в Кабардино-Балкарии
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
Губернатор обсудил медицину Ставрополья с министром здравоохранения
Путин назначил нового председателя краевого суда на Ставрополье