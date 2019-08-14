4 человека травмированы в ДТП с двумя иномарками в Минводах

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-14T09:31:12+03:00

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В Минводах вечером 13 августа в столкновении двух автомобилей пострадали 4 человека. Водитель «Равон R2» поворачивал налево, не пропустил автомобиль «Ауди А6» и столкнулся с ним. Травмы получили водитель и 2 пассажира «Равон» и 17-летний пассажир «Ауди».

«Равон R2» вела 41-летняя женщина, имеющая репутацию осторожного водителя. Устанавливается степень вины участников аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU