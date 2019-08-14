Ставрополец бросил горящие галоши в дом к обидчице

СЕГОДНЯ 10:12 2019-08-14T10:12:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Арзгирском районе в одном из домов села Серафимовского произошел поджог. Хозяйка обратилась в полицию. Пожар она потушила сама, но разобраться с ситуацией позвала полицейских. 60-летний местный житель был задержан по подозрению в повреждении чужого имущества.

Накануне он поссорился с соседкой. Тогда мужчина решил отомстить: дождался ночи, разбил окно, поджог резиновые галоши и бросил их в помещение. Ущерб составил около 60 тысяч рублей. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, сообщили в МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU