Ставрополец бросил горящие галоши в дом к обидчице
Так он решил отомстить за ссору
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В Арзгирском районе в одном из домов села Серафимовского произошел поджог. Хозяйка обратилась в полицию. Пожар она потушила сама, но разобраться с ситуацией позвала полицейских. 60-летний местный житель был задержан по подозрению в повреждении чужого имущества.
Накануне он поссорился с соседкой. Тогда мужчина решил отомстить: дождался ночи, разбил окно, поджог резиновые галоши и бросил их в помещение. Ущерб составил около 60 тысяч рублей. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, сообщили в МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU