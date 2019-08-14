Экс-военных, разработавших вредоносное ПО, осудят на Ставрополье
Мужчина три года работал над троянской программой
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В Ставропольском гарнизонном военном суде назначено слушание по уголовному делу бывших военных, создавших и распространивших троянский вирус «HEUR: Trojan-Banker.AndroidIS.Anubis.n». Следствие склонно утверждать, что с декабря 2013 года по 2016 год военный работал над создание программы. В марте 2018 года он продал ее за биткойны. В переводе на рубли сумма превысили 89 тысяч.
Установлена причастность его товарища по оружию к установке, настройке и сопровождению вредоносного ПО.
ИСТОЧНИК KP.RU