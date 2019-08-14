2019-08-14T10:32:21+03:00
Общество

Росстат: в Ингушетии и еще трех регионах Кавказа не бьют и не ограничивают в правах детей

Такая же ситуация еще в шести субъектах
Антон ШАПОВАЛОВ
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В четырех республиках Северного Кавказа не зафиксировали ни одного случая жестокого обращения с детьми. Об этом говорят данные Росстата и Минобразования, проанализированные РБК.

Юрист поясняет, что можно трактовать как жестокое отношение к ребенку. Это «действия (или бездействие) со стороны взрослых, приведшие к травмам, нарушению в развитии, смерти ребенка либо угрожающие его правам и благополучию».

Так, среди тех регионов страны, где не нашли ни одного факта насилия над ребенком или ограничения его прав, стали Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Такая же ситуация в Калмыкии, Алтае, Севастополе, Тамбовской и Орловской областях и на Чукотке.

Напомним, в июле в Ингушетии разгорелся скандал с избитой семилетней девочкой. Ее доставили в местную больницу с множественными травмами — ожогами, ссадинами и укусами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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