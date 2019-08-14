На Ставрополье ищут женщину, больную Альцгеймером

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-14T10:46:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Шпаковском районе ищут 77-летнюю Евдокименко Анну Пантелеевну. 13 августа днем она ушла из дома в Михайловске по улице Гражданской и не вернулась.

Женщина страдает Альцгеймером. Она невысокого роста, была одета в синюю кофту и юбку. Знающих что-то о местонахождении Евдокименко просят позвонить по телефонам: 8(86553)6-59-10, 8 (86553)6-59-11.

ИСТОЧНИК KP.RU