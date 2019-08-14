На Ставрополье ищут женщину, больную Альцгеймером
77-летняя старушка покинула дом днем 13 августа
Фото: пресс-служба МВД РФ по СК
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В Шпаковском районе ищут 77-летнюю Евдокименко Анну Пантелеевну. 13 августа днем она ушла из дома в Михайловске по улице Гражданской и не вернулась.
Женщина страдает Альцгеймером. Она невысокого роста, была одета в синюю кофту и юбку. Знающих что-то о местонахождении Евдокименко просят позвонить по телефонам: 8(86553)6-59-10, 8 (86553)6-59-11.
ИСТОЧНИК KP.RU