2019-08-14T10:54:45+03:00
Общество

Дилер SKODA в Минводах предлагает клиентам комплекс услуг

Почему выгодно покупать автомобиль в «СтрелаАвто»?
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«СтрелаАвто» - официальный дилер марки ŠKODA в Минводах. Сегодня здесь любому желающему могут предложить подходящий автомобиль с привлекательным соотношением цена-качество.

В демонстрационном зале представлены успешно-реализуемые модели ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA RAPID, ŠKODA SUPERB и семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ. Центр имеет самое современное оснащение для проведения техобслуживания, диагностики, всех видов работ по ремонту двигателей, электрики и ходовой части, а также установки дополнительного оборудования.

«СтрелаАвто» предоставляет страхование и приобретение автомобилей в кредит, лизинг и по программе обмена автомобиля. Услугой кредитования могут воспользоваться как жители края, так приезжие из республик Северного Кавказа. Для посетителей дилерского центра есть также корпоративные спецпредложения.

«СтрелаАвто» - точка продажи оригинальных запчастей, дополнительного оборудования и аксессуаров.

Наш адрес:

Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ, здание 1, стр. 1, тел. (87922) 6-53-53.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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