Улицы Ставрополя нарекли в честь героев войны

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-14T11:17:57+03:00

Теперь в городе появилась улица Матрены Наздрачевой и улица Николая Быкова

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Именами героев войны в Ставрополе назвали две улицы. В Промышленном районе появились улицы полного кавалера ордена Славы гвардии старшины Матрёны Наздрачёвой и Героя Советского Союза гвардии полковника Николая Быкова.

Такое решение было принято администрацией города к 75-й годовщине Победы. Улицы располагаются рядом с улицей Героя Советского Союза гвардии майора Ивана Щипакина.

ИСТОЧНИК KP.RU