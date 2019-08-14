Даша Букина гостила в Ставропольском крае
Известная актриса попробовала дыню в кляре
Фото: natalia_bochkareva_official
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Актриса Наталья Бочкарева, известная многим по сериалу «Счастливы вместе» по роли Даши Букиной, побывала на Ставрополье. Она поела местных арбузов с известной бахчи и описала свой восторг на странице в Instagram.
«Получила огромное удовольствие! » — приводит слова «Даши Букиной» «Победа26».
Актриса попробовала местное лакомство — дыню в кляре и жареный арбуз, которые также не оставили ее равнодушной.
ИСТОЧНИК KP.RU