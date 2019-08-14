В Ставрополе мужчина разбил окна детсада

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-14T13:02:05+03:00

Он пребывал в неадекватном состоянии и уверял, что его кто-то хочет убить

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Агрессивный мужчина в Ставрополе проник на территорию детсада, разбил палкой окна и забрался на крышу. Очевидцы засняли момент задержания ставропольца на видео. По их словам, дебошир просил его спасти, потому что в него кто-то собирается выстрелить, пишет Newstracker.

ЧП случилась на улице Комсомольской. Сторож детсада была сильно напугана.

Неадекватный разбил окна в детском саду Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU