В Ставрополе мужчина разбил окна детсада
Он пребывал в неадекватном состоянии и уверял, что его кто-то хочет убить
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Агрессивный мужчина в Ставрополе проник на территорию детсада, разбил палкой окна и забрался на крышу. Очевидцы засняли момент задержания ставропольца на видео. По их словам, дебошир просил его спасти, потому что в него кто-то собирается выстрелить, пишет Newstracker.
ЧП случилась на улице Комсомольской. Сторож детсада была сильно напугана.
Неадекватный разбил окна в детском саду Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU